Negócio de risco Notícia

Colocados à venda por seguradoras, veículos de enchente são leiloados por até metade do valor da tabela Fipe

Carros são arrematados por pessoas físicas e jurídicas. Compra exige cuidado e conhecimento das regras do leilão, já que não há garantia, nem possibilidade de desfazer o negócio. Também há possibilidade de o dano constar no documento do veículo, dificultando um repasse ou venda futura do bem

27/06/2024 - 17h00min Atualizada em 27/06/2024 - 17h27min