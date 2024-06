BR-293 Notícia

Colisão frontal entre dois carros provoca a morte de quatro pessoas na região da Campanha

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira no km 139 da rodovia. Todas as vítimas estavam em Gol, com placas de Hulha Negra. No outro veículo, um Troller T4, três pessoas ficaram feridas

27/06/2024 - 09h11min