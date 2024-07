O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) reabriu, nesta quarta-feira (3), duas comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre que ficam nos portões 4, da Avenida Sepúlveda, e 6, do Catamarã. Os locais haviam sido fechados no dia 24 de junho como medida preventiva pela elevação do nível do Guaíba, que estava sob influência do vento sul.