Usuários de Cachoeirinha do transporte metropolitano dizem que há menos ônibus para Porto Alegre

Usuários do transporte público de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, estão reclamando da qualidade do serviço prestado pela Transcal nas últimas semanas. Há relatos de demora, superlotação e linhas que não passam mais em determinados horários. Passageiros creditam a piora a uma sobrecarga da empresa, que estaria prestando serviços emergenciais em Canoas após a enchente. A Transcal nega que as operações estejam impactando o serviço em Cachoeirinha.