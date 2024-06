Após o recuo da água da enchente na região, ruas do bairro Belém Novo, no extremo-sul de Porto Alegre, estão com transbordamento de esgoto pluvial. A reportagem de GZH circulou pelas avenidas Beira Rio e Juca Batista, além das ruas Euclides Goulart e Inácio da Silva, e encontrou extravasamentos em oito pontos desses locais.