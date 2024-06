Com funcionamento retomado nesta sexta-feira (7), a rodoviária deve voltar a ter fluxo normal dentro de 12 dias. A previsão é do presidente da Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal (RTI), Hugo Eugênio Fleck. Em entrevista na manhã desta sexta-feira (7) ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, ele comentou sobre a retomada das operações no terminal rodoviário da cidade.