Há um mês com as viagens entre Porto Alegre e Guaíba suspensas, as operações via Catamarã não têm prazo para normalização. Segundo a Catsul, empresa que coordena as atividades, a retomada do serviço de transporte hidroviário só será possível quando a água baixar e após a avaliação das condições de atracagem, embarque e desembarque dos passageiros.