Porto Alegre conta com 122 abrigos e pouco mais de 8,9 mil abrigados neste sábado (1°). A informação é do coordenador da Central de Abrigos e secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto. Uma série de fatores contribui para o fechamento desses espaços, que já chegaram a ser 173 durante o auge da maior enchente da história do RS.