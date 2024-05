Maior abrigo para famílias afetadas pelas enchentes da zona norte de Porto Alegre, o Centro Vida, no bairro Rubem Berta, conta com cerca de 700 pessoas, entre adultos, crianças e idosos, que estão convivendo em um grande galpão e tendo que se adaptar a uma nova realidade. Nesta segunda-feira (13), a reportagem de GZH esteve no local e acompanhou parte da rotina dessa população.



A organização do espaço conta com o trabalho da Adra Brasil, agência humanitária com experiência internacional ligada à Igreja Adventista. A ONG já prestou trabalhos em crises recentes como na Venezuela e Ucrânia.



Coordenador regional da agência, Cristiano Freitas está à frente de quatro grandes abrigos na Capital, entre eles o Centro Vida. Em 2019, trabalhou na crise migratória de venezuelanos ao Brasil.



- Aqui a situação é pior porque pegou todo mundo de surpresa. Na Venezuela, eram muitas famílias, muitas tinham casa, mas não tinham o que comer e buscavam novas oportunidades. Estavam tranquilas. Conseguimos ajudar milhares de pessoas, encaminhando para empregos, pagando três meses de aluguel - explica o voluntário.