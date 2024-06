A Polícia Civil confirmou, nesta segunda-feira (10), que cerca de 170 animais morreram em duas lojas da Cobasi, por decorrência da enchente de maio em Porto Alegre. Conforme a titular da Delegacia do Meio Ambiente do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), delegada Samieh Saleh, os dois inquéritos que tratam do tema deverão estar concluídos para remessa ao Ministério Público e ao Poder Judiciário até o final desta semana.