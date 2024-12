Australianas processam mineradoras Rio Tinto e BHP por discriminação e assédio sexual

Um grupo de australianas iniciou um processo contra as empresas Rio Tinto e BHP por discriminação e assédio sexual generalizados quando trabalhavam nas gigantes do setor de mineração.

Dois casos separados foram apresentados na quarta-feira (11) em um tribunal australiano em representação das mulheres, que trabalharam nos últimos 20 anos para as mineradoras.

"As ações judiciais darão voz a estas mulheres, incluindo muitas que estavam com medo de falar pelo receio de perder o emprego ou de enfrentar represálias no trabalho", disse o advogado Joshua Aylward.