As máquinas de escrever guardadas dentro da loja de seu Ebanez Flores, 84 anos, na Rua Espírito Santo 394, no centro de Porto Alegre, agora apresentam uma coloração marrom, reflexo da lama que secou após serem atingidas pela enchente na região da Avenida Loureiro da Silva. A água atingiu 80 centímetros, cobrindo prateleiras e entrando em gavetas, que guardam peças dos equipamentos e ainda estão com potes cheios do líquido embarrado.