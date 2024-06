Apesar de a água ter baixado em diversos pontos do bairro Sarandi, Zona Norte de Porto Alegre, moradores ainda encontram dificuldades para a retomada. Na Vila Elizabeth, as ruas dividem espaço com montanhas de lixo ainda não recolhido, falta energia elétrica e o abastecimento de água está reduzido. A maioria dos comércios segue fechada, e o sábado (8) foi mais um dia de limpeza das residências.