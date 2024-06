Entidades e voluntários se preparam para promover o que chamam de "A Maior Faxina da História do Rio Grande do Sul". Prevista para acontecer no próximo sábado (15), das 9h às 17h, a ação tem o objetivo de limpar as residências e comércios do bairro Humaitá e da Vila Farrapos, na zona norte de Porto Alegre, que foram afetados pela enchente de maio. O mutirão solidário será realizado através de uma parceria envolvendo a empresa Ypê, a plataforma Meu Lar de Volta e Grêmio.