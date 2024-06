Um projeto liderado por entidades empresariais na busca pela recuperação econômica e social do Rio Grande do Sul após a enchente foi entregue à prefeitura de Porto Alegre na tarde desta quinta-feira (6). Assinado por Federasul, Fecomércio, Farsul e Fiergs, o programa Resgate-RS reúne uma série de medidas fiscais nos âmbitos federal, estadual e municipal para manter empregos e a recuperação de empresas em diversos setores da economia. A etapa desta quinta-feira ocorre após contatos com o Piratini e a União.