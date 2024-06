A unidade do Tudo Fácil, que funciona no terceiro andar do Pop Center (av. Júlio de Castilhos, 235), em Porto Alegre, irá retomar as atividades nesta sexta-feira (7), após ficar mais de um mês fechada em função da enchente. A agência, que também conta com unidades nas zonas norte e sul da Capital, disponibiliza serviços públicos de diferentes órgãos do Estado no local.