Assistência social Notícia

Em ritmo acelerado, centro que receberá 800 desabrigados da enchente ganha forma em Porto Alegre

O espaço localizado na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia é um dos três atualmente em construção no Rio Grande do Sul por meio de parceria entre o Piratini, as prefeituras e a iniciativa privada. Expectativa é de que o complexo fique pronto até 10 de julho. Há cerca de 1,7 mil pessoas fora de casa na Capital e outras 1,5 mil em Canoas, segundo o governo do Estado