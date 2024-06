Os efeitos da pior enchente da história do RS se refletem no comércio de Porto Alegre. Os estabelecimentos de móveis e eletrodomésticos de bairros como Azenha e Cidade Baixa sentem o incremento nas vendas. Neste sábado (1º), a reportagem de GZH circulou pelas lojas e conversou com vendedores e clientes. As pessoas aproveitavam o sol e buscavam novos itens para as casas recentemente alagadas pela cheia do Guaíba.