As paredes grossas da casa do número 430 da Avenida Presidente Franklin Roosevelt, na zona norte de Porto Alegre, eram brancas. Agora, estão bicolores: enquanto a lama pintou o primeiro quarto de altura de marrom, o mofo se encarregou de escurecer os outros três. Apesar da trégua da chuva dos últimos dias, gotas d’água seguem reluzindo do teto.