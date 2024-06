Com lixo ocupando a fachada das casas da Vila Elizabeth, no bairro Sarandi, fica difícil até chegar a alguns endereços. Na Rua União, perto da Avenida 21 de Abril, veículos não conseguem passar porque os entulhos retirados de dentro das residências bloqueia a via. Em outros trechos, só fazendo manobras para desviar das pilhas de móveis, colchões, roupas e calçados que foram descartadas.