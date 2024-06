A chuva forte que cai desde a madrugada desta quarta-feira (19) elevou o nível dos rios Caí, e dos Sinos, que cruzam a cidade de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. Com isso, algumas ruas apresentam pontos de alagamento, obrigando os moradores de alguns bairros a sair de casa. De acordo com a prefeitura do município, 78 pessoas estão abrigadas no Centro Humanitário de Acolhimento.