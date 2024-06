Segurança Notícia

Câmeras corporais começam a ser usadas por guardas municipais de Porto Alegre a partir da próxima semana, diz prefeitura

Capital concluiu treinamento com agentes na última terça-feira (18). Equipamentos custaram R$ 623 mil e fazem parte de programa com financiamento do BNDES

23/06/2024 - 06h42min