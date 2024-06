O governo federal lançou nesta terça-feira (28) as diretrizes para orientar o uso de câmeras nas fardas de policiais, indicando que os equipamentos devem preferencialmente ser acionados automaticamente de modo ininterrupto durante todo o turno de serviço, mas admite a possibilidade de acionamento remoto por autoridades ou pelo próprio policial nesse caso com objetivo de preservar a intimidade durante as pausas e os intervalos de trabalho.