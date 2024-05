A Polícia Civil confirmou, na tarde desta segunda-feira (27), a abertura de uma investigação para apurar as circunstâncias das lesões encontradas em uma menina de um ano e três meses, levada pelos pais ao Hospital de Tramandaí no último sábado (25). A criança foi apresentada na emergência, onde profissionais da instituição de saúde consideraram que o quadro descrito pelos pais não seria condizente com o que foi verificado durante o atendimento.