As forças policiais do RS devem começar a usar câmeras corporais ainda em 2024, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não há previsão para o envio do equipamento ao interior do estado. Questionada quanto ao uso da tecnologia pelas polícias do interior, a SSP informou que, inicialmente, os equipamentos serão utilizados somente em Porto Alegre e não há previsão de implementação em outras cidades gaúchas — em especial depois das enchentes que causaram mortos e deixaram estragos no RS, em especial na Capital.