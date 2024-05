Para auxiliar as pessoas atingidas pela enchente a terem acesso aos benefícios emergenciais, a prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta quarta-feira (22), a criação de um registro unificado. Com a iniciativa, o cadastramento poderá ser feito por moradores de áreas alagadas, que estejam ou não incluídos no Cadastro Único (CadÚnico).