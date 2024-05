Após a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, gaúchos estão enfrentando problemas para terem acesso aos benefícios assistenciais através do Cadastro Único (CadÚnico). Em Porto Alegre, GZH registrou longas filas nos postos de atendimento nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), onde os cidadãos buscam se inscrever no programa.