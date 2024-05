Um grupo moradores da zona sul de Porto Alegre está alojado em um caminhão, na Estrada Otaviano José Pinto, no bairro Lami, para distribuir alimentação e donativos para atingidos pela enchente na região. Três pessoas relataram dormir na carroceria do veículo desde a semana passada. Voluntários das proximidades também auxiliam no preparo e na compra do material necessário para o almoço, a janta, cafés e lanches.