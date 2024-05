Após estouro na casa de bombas da Vila Planetário, a diretora de tratamento de Água e Esgotos do Dmae, Joice Becker, relatou à reportagem da Rádio Gaúcha que, no momento, não há risco de alagamento no bairro Santana. O barulho assustou os moradores da região, que já estavam preocupados com a possiblidade de ficarem debaixo d’água, e ainda viram elevação do nível na estação.