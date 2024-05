Os comerciantes e moradores da Avenida Coronel Marcos estão irritados com as obras do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) no trecho correspondente entre a Rua Morano Calabro e a Avenida Alberto Pasqualini, na zona sul de Porto Alegre. No local, está sendo executado o serviço de substituição da rede de esgoto cloacal de 500 milímetros.