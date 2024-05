O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), percorreu Porto Alegre no sábado (4) para verificar denúncias de que alguns postos estariam praticando aumentos abusivos nos preços dos combustíveis. As equipes devem seguir com as fiscalizações nos próximos dias.