A feira SOS Cultura é realizada nesta quinta-feira (30), das 9h às 17h, na Avenida José Bonifácio, no canteiro em frente à Igreja Santa Teresinha, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. Trata-se de uma ação solidária de arrecadação de produtos de higiene, limpeza e agasalhos. Os donativos serão repassados para os próprios participantes, alguns dos quais perderam as casas e as matérias-primas usadas para o trabalho.