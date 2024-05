As enchentes causadas pela chuva intensa que atingiu o Rio Grande do Sul nas últimas semanas também geraram aumento dos resgates e acolhimento de cães e gatos em abrigos. Um desses locais de acolhida é a Unidade de Saúde Animal Victória (Usav), na Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, que realizou uma feira de adoção neste sábado (25).