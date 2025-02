Chuva causa alagamentos, bloqueios no trânsito e queda de árvores e poste em Porto Alegre

Chuva provocou queda de árvore na Rua Engenheiro Carlos Tibiriçá, número 158, no bairro Jardim Botânico. Reprodução / Twitter @EPTC

A chuvarada que caiu em Porto Alegre na tarde deste sábado (15) provocou transtornos em diversos pontos da cidade. Há registro de alagamentos em vias das zonas Leste e Norte, além de quedas de árvore e poste ocasionadas pela chuva.

A chuva começou por volta das 16h. Um bloco de Carnaval que ocorria no Centro Histórico desde as 14h, com cortejo pela Avenida dos Andradas em direção à Usina do Gasômetro, precisou se dissipar em razão da força da chuva e da ventania.

Até as 18h, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) havia registrado 12 pontos de alagamento com bloqueios parciais no trânsito.

Os acúmulos de água ocorrem na Avenida Bento Gonçalves, na altura da Rua Dolores Duran, na Zona Leste; nos cruzamentos da Avenida Emilio Lúcio Esteves com as avenidas Assis Brasil e Sertório e com a Rua Padre Hildebrando; no número 4.400 da Avenida Sertório e nos cruzamentos com as ruas Joaquim Silveira, Dona Alzira e Sergio Jungblut Dieterich; na Avenida Carneiro da Fontoura, no bairro Jardim São Pedro; na Rua Edu Chaves com a Rua 25 de fevereiro, no bairro São João, e nas ruas São Salvador e Dona Sebastiana, também na Zona Norte.

Também há relatos de alagamentos em diferentes pontos do bairro Vila Farrapos, incluindo a Rua Voluntários da Pátria e a Avenida AJ Renner. Conforme informações da Defesa Civil de Porto Alegre, o acumulado de chuva registrado na região, até as 17h30min, foi de 35 milímetros.

No bairro Passo das Pedras, o acumulado registrado foi de 55,10 milímetros. Na região, há relato de alagamento na Rua dos Maias, nas proximidades do condomínio Fernando Ferrari.

Contudo, os alagamentos não foram confirmadas pelos órgãos oficiais da Prefeitura, que trabalham na verificação dos locais e pedem que a população informe a Central de Atendimento ao Cidadão, através do telefone 156. Até as 17h45, a Defesa Civil municipal ainda não havia registrado nenhuma ocorrência.

Conforme a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), até as 18h havia sido registrada uma queda de árvore na Rua Engenheiro Carlos Tibiriçá, número 158, no bairro Jardim Botânico. O trânsito no local está parcialmente bloqueado. Também houve queda de galho na Rua Felicíssimo de Azevedo, número 703, no bairro Higienópolis.

Ainda há registro de queda de poste na Rua Doutor Ernesto Ludwig com a Rua João Paetzel, no bairro Chácara das Pedras. O trânsito está parcialmente bloqueado, conforme a EPTC.

A chuva em Porto Alegre deve continuar no domingo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para tempestades em diferentes regiões do Estado, incluindo a Capital, válido das 9h51min deste sábado até as 10h de domingo. O alerta prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora e queda de granizo.