O recuo do nível do Guaíba tem permitido o início da limpeza de bairros da Capital. Na manhã desta quinta-feira (16), uma equipe com 43 garis realizava a retirada do lodo e do lixo acumulado nas calçadas da Cidade Baixa. O mesmo trabalho tem sido feito em outros locais que já secaram, como Menino Deus e Ipanema.