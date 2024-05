O Corpo de Bombeiros concluiu, na manhã desta segunda-feira (27), o trabalho de combate ao incêndio que atingiu a unidade da Autoglass, uma empresa de vidros automotivos, no bairro Humaitá, zona norte de Porto Alegre. O fogo atingiu boa parte do galpão na noite do último domingo (26) e foi controlado horas depois.