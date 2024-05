O calçadão do Lami, onde as pessoas tradicionalmente faziam as suas caminhadas e andavam de bicicleta, agora só pode ser acessado por barco. Não dá mais pé. A água, no local, quase chega aos dois metros. E com toda essa altura, a enchente avançou pelas casas que costeiam a orla, que ficaram destruídas pela força da natureza. Por ali, a visão é de muros caídos, paredes cedendo e muitos galhos flutuando. O verde que era predominante, agora, é marrom.