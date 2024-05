Após a devastação provocada pela cheia do Guaíba, os moradores do Lami passam o dia em barcos tentando recuperar o que sobrou de seus lares. Com a Orla ainda inundada e com previsão de mais chuvas nos próximos dias, o maior temor dos habitantes do bairro é o desabamento das casas, pois já verificam rachaduras e barulho nas paredes.