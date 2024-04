Uma nova rua ganha forma entre as avenidas Diário de Notícias e Icaraí, no bairro Cristal, em Porto Alegre. Ao lado do Arroio Cavalhada, é possível ver no canteiro de obras parte do piso asfaltado, com novos meios-fios e bocas de lobo. Outra parte ainda carece de cobertura asfáltica e dos elementos de drenagem. A Multiplan — responsável pela construção do Golden Lake e também pela administração do BarraShoppingSul — executa os trabalhos.