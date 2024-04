O corte de um jacarandá-mimoso situado na Rua Professor Langendonck, 117, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, causou indignação entre moradores da região e ambientalistas. Localizada em um dos túneis verdes da cidade, a árvore foi removida na manhã de um domingo, dia 18 de fevereiro, por solicitação da Clínica Medicina e Saúde Humana, localizada no endereço. A decisão foi tomada após laudo técnico apontar problemas no vegetal.