Pichações, placas com a inscrição de aluga-se, sujeira, imóveis vazios, pessoas em situação de rua, traficantes, usuários de drogas, prostituição, ladrões e desocupados. A Avenida Farrapos é o retrato da degradação em Porto Alegre. O trecho do bairro Floresta em direção ao Viaduto Conceição, onde se situa a pousada Garoa, local do trágico incêndio da madrugada desta sexta-feira (26) que deixou 10 mortos além de ao menos outras 15 pessoas feridas, é um dos pontos mais perigosos.