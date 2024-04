Oito linhas do transporte coletivo terão alterações de itinerário na Avenida Tronco a partir desta terça-feira (9), devido à liberação do trânsito em toda a extensão da via, que passou por duplicação. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a estimativa é que 80 mil passageiros sejam afetados pela mudança.