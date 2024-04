O primeiro dia de funcionamento das 160 novas vagas no sistema de estacionamento rotativo Área Azul, na Área dos Parques, no trecho 1 da orla do Guaíba, foi marcado por reclamações dos usuários. Com dificuldades para fazer o pagamento da tarifa no parquímetro neste sábado (30), os motoristas chegaram a formar fila em frente ao equipamento instalado na avenida Presidente João Goulart, próximo da Usina do Gasômetro. Mas a maioria saiu do local sem conseguir efetuar o pagamento do tíquete.