A tempestade que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada de quinta-feira (21) ainda provoca efeitos nas redes de ensino e de saúde de Porto Alegre, mais de 30 horas após as chuvas. Seis das 99 escolas municipais da Capital estão com aulas suspensas na manhã desta sexta-feira (22) devido à falta de energia elétrica, e 10 das 134 unidades de saúde permanecem às escuras, com atendimentos comprometidos.