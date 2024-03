Em novembro de 2009, três amigos aproveitaram a chuvarada que desabava em Porto Alegre para surfar no Arroio Dilúvio. A operação foi parar na televisão e viralizou na internet. Para relembrar uma das cenas malucas que a Capital já viu, o último episódio da série Memes de POA do Perimetral Podcast recebe Juliano Didonet, administrador de empresas e um dos surfistas do Dilúvio.