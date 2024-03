Com a paralisação total dos rodoviários de Esteio, na Região Metropolitana, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) convocou uma nova reunião para buscar solucionar o impasse entre os trabalhadores e as empresas Real e Viação Hamburguesa. A greve ocorre há uma semana, mas nesta segunda-feira (4) o serviço foi totalmente interrompido.