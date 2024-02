A paralisação dos trabalhadores rodoviários de Esteio, na Região Metropolitana, foi mantida após uma audiência realizada no final da manhã desta quarta-feira (28), na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre. O encontro teve a presença de representantes do sindicato dos rodoviários, da prefeitura de Esteio e da empresa Viação Hamburguesa, concessionária do transporte urbano na cidade.