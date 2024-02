A greve dos rodoviários de Esteio afetou o deslocamento de muita gente nesta segunda-feira (26) e deve seguir impactando os usuários nesta terça-feira. Com menos coletivos circulando desde as primeiras horas da manhã, os passageiros precisaram aguardar por mais tempo até a chegada do ônibus. Outra saída foi recorrer a meios alternativos, como trem, táxi e transporte por aplicativo.