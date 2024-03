O Instituto Caldeira, no Quarto Distrito de Porto Alegre, recebe na quarta-feira (13) um evento sobre os aspectos da liderança feminina no meio corporativo e empreendedor. O evento, alusivo ao mês da mulher, é realizado pelo Fundo Amanhã, entidade privada e sem fins lucrativos que promove programas nas áreas de inovação e empreendedorismo para estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).