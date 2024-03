Um homem de 35 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu após o capotamento do veículo que conduzia em uma via lateral da RS-118, em Gravataí, na Região Metropolitana. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) informou que a ocorrência foi registrada na altura do km 10 da rodovia, na madrugada deste domingo (17).